Blake Lively loin des rumeurs : Très sexy en cuir avec son mari Ryan Reynolds

Les stars font l'objet d'innombrables rumeurs ! La dernière en date concernant Blake Lively et Ryan Reynolds leur prête des difficultés à prendre "du bon temps". Après une réponse pleine de sarcasme, le couple a réalisé une nouvelle apparition commune en assistant à une avant-première...

Lundi 2 avril, Blake Lively, un Deadpool en tenue civile et la mère du super héros, Tammy Reynolds, se sont rendus au cinéma Loews Lincoln Square, à New York. Y avait lieu une projection du film Sans Un Bruit (A Quiet Place en anglais), un thriller croisé film d'horreur réalisé par John Kraskinski, avec ce dernier et son épouse Emily Blunt. Blake Lively et Ryan Reynolds leur ont gentiment volé la vedette dès leur arrivée. Les parents d'Inès et James (17 mois et 3 ans) se sont présentés sur le photocall et posé pour quelques photos de circonstance.

Ravissante en haut noir, jupe Haute Couture Chanel (collection automne-hiver 2017-2018) et sandales, Blake Lively a illuminé le Loews Lincoln Square. Comme elle, Emily Blunt, vêtue d'une robe Oscar de la Renta, ses deux jeunes co-stars Noah Jupe et Millicent Simmonds, ainsi que sa soeur enceinte Felicity Blunt, accompagnée de son mari réalisateur Stanley Tucci, avaient sorti le grand jeu.

Fin mars, Blake Lively, Ryan Reynolds, les soeurs Emily et Felicity Blunt et leurs époux respectifs s'étaient retrouvés au Lincoln Center, toujours à New York, pour l'avant-première de The Final Portrait, réalisé par Stanley Tucci.

Sans Un Bruit sortira aux États-Unis ce vendredi 6 avril et le 20 juin en France.