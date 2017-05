Blanket Jackson "perdu, en colère" : Le fils de Michael décide de changer de nom

Il y a bientôt huit ans maintenant que Michael Jackson nous a quittés. Depuis sa mort en 2009, le défunt roi de la pop a laissé derrière lui des milliers de fans en deuil ainsi que ses trois enfants : Prince (20 ans), Paris (19 ans) et Blanket (15 ans).

Si les deux aînés sont très actifs sur les réseaux sociaux, où ils documentent largement leur quotidien, ce n'est pas le cas de son fils cadet. Prince Michael Jackson II de son vrai nom, surnommé Blanket, est d'un naturel plutôt très discret. L'adolescent, qui vit sous la tutelle de ses grands-parents, auraient beaucoup de mal à se faire au décès de son père. Les critiques et jalousies de ses petits camarades de classe n'arrangeraient rien à la situation.

"Les enfants se comportent toujours comme si Michael les surveillaient d'en haut, mais c'est Blanket qui a vraiment le plus de mal à s'adapter à la mort de son père. Il est vraiment perdu et très en colère", a confié un proche de la famille au magazine People. À tel point qu'il y a deux ans, le fils de Michael Jackson et d'une infirmière mexicaine prénommée Helena aurait finalement décidé de changer de prénom. Il se fait désormais appeler Bigi.

"Bien qu'il soit toujours très timide avec les gens qu'il ne connaît pas, il a repris confiance en lui", rapporte encore le magazine américain, qui précise que Bigi alias Blanket étudie dans une école privée, se concentre sur ses études, le sport ainsi que le cinéma et ses sorties avec ses copains et sa trentaine de cousins.

Le jeune homme peut aussi compter sur le soutien de ses grands-parents et de son oncle T.J. Jackson, son cotuteur, ainsi que sa soeur Paris dont il est très proche et qui à elle aussi eu beaucoup de mal à affronter le décès de son père. Elle avait même tenté de se suicider.

