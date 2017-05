Paris Jackson : Topless sous le soleil, elle promeut les bienfaits de la nudité

Sur un deuxième cliché en noir et blanc, Paris Jackson est vue de profil. C'est par l'intermédiaire de cette photo qu'elle a tenu à contre-attaquer les critiques en faisant la promotion de la nudité, exposant sa vision des choses. "Être nu fait partie de ce qui nous rend humains. Cela m'aide à me sentir mieux connectée à maman Gaïa. Je suis généralement nue lorsque je jardine. C'est en réalité quelque chose de beau et vous n'avez pas à sexualiser la chose comme beaucoup de stars hollywoodiennes (et les médias) le font. Non seulement votre corps est un temple pour lequel vous devriez vouer un culte, mais aussi une part du féminisme est d'être capable de s'exprimer à sa manière, que ce soit lorsqu'on est conservateur et que l'on porte beaucoup de vêtements ou lorsqu'on se montre. (...) Le corps humain est quelque chose de merveilleux et peu importe les 'défauts' que vous avez, que ce soit des cicatrices, quelques kilos en trop, des vergetures, des tâches de rousseur, peu importe, c'est beau et vous devriez l'exprimer à chaque fois que vous êtes à l'aise. Si certains d'entre vous sont contrariés je comprends totalement et je vous encourage à ne plus me suivre, mais je ne peux pas m'excuser pour ça", a-t-elle notamment écrit. C'est dit !