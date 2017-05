Bobby Brown bouleversé par les confidences d'outre-tombe de Whitney Houston

Comme Amber Rose, Tori Spelling et bien d'autres célébrités américaines, c'est au tour de Bobby Brown d'avoir recours au service du médium star d'Hollywood, Tyler Henry.

Dans un nouvel épisode de son émission de télé-réalité Hollywood Médium, le jeune clairvoyant est entré en contact avec son ex-femme Whitney Houston et leur fille Bobbi Kristina, qui est décédée il y a deux ans maintenant à l'âge de 22 ans. Les deux femmes avaient connu le même destin funeste à quelques années d'intervalles, se noyant toutes les deux dans leur baignoire après avoir abusé de substances illicites.

"Son coeur. C'est très clair. Qu'importe la façon dont je suis morte, il faut qu'ils sachent pour mon coeur. Son coeur, c'est vraiment ce qu'elle perçoit comme étant l'élément catalyseur", a déclaré Tyler Henri alors qu'il entrait en contact avec la défunte chanteuse. Le jeune homme a expliqué qu'elle cherchait, à travers ce message, à éclairer les circonstances de sa mort sans doute liée à des difficultés cardiaques.

"Elle prenait de la drogue, mais la façon dont elle est décédée c'est quelque chose que je ne peux pas accepter", lui a répondu le rappeur aujourd'hui en couple avec Alicia Etheredge, avec qui il partage trois enfants. Whitney Houston et Bobby Brown s'étaient mariés dans le courant de l'année 1992, avant de divorcer après 14 ans d'une union en dent de scies, marquée par de violents coups d'éclats ainsi qu'une importante consommation de drogues.

"Elle dit qu'elle était présente pour tenir la main à votre fille au moment de sa transition". Tyler a ensuite évoqué des souvenirs d'enfance de leur Krissy, qui avait l'habitude d'imiter Tina Turner. "Cette histoire là est incroyable. Ma fille aimait s'habiller comme Tina Turner et courait dans toute la maison en reprenant ses chorégraphies. Personne ne pouvait savoir ça", a déclaré Bobby Brown, très ému.

Le rappeur de 48 ans a ensuite sorti une photo de lui et Bobbi Kristina, avec qui il n'avait plus aucun contact au moment de son décès, père et fille entretenant des relations chaotiques ces dernières années, avant de remercier Tyler Henry pour cette séance "thérapeutique" dont "il avait besoin pour enfin aller de l'avant".

