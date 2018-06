Bode Miller, sa fille de 19 mois morte noyée : Les circonstances du drame

Bode Miller et sa femme Morgan se trouvaient chez des voisins le 9 juin 2018, en Californie, lorsque leur vie a tragiquement basculé. Leur bébé de 19 mois, une adorable petite fille blonde prénommée Emeline qu'ils surnommaient Emmy, est morte après s'être noyée dans une piscine. Une épreuve déchirante officialisée le 11 juin 2018 par Bode Miller sur Instagram. "Notre bébé, Emmy, est décédé hier. Je n'aurais jamais pensé ressentir un jour une telle douleur", a ainsi publié l'ancien champion américain de ski de 40 ans qui a pris sa retraite il y a tout juste quelques mois.

Trois jours après le décès de la fillette, de nouvelles informations viennent éclairer les circonstances de cette funeste journée. Un secouriste du Orange County Fire Authority, la capitaine Steve Concialdi a révélé les circonstances du drame à People : "Ils étaient chez des voisins en train de discuter à l'intérieur et on ne sait pas comment la petite fille s'est rendue jusqu'à la piscine." L'absence d'Emeline a très rapidement été remarquée mais il était déjà trop tard. "Sa maman s'est retournée et l'a cherchée, ne la voyant pas à ses côtés", complète le secouriste. "Sa maman est directement allée dans le jardin où se trouvait la piscine. L'enfant y était. Elle l'a sortie et a débuté un massage cardiaque", apprend-on. Transportée en urgence à l'hôpital, Emeline y est malheureusement décédée.



Touché par les nombreux messages de soutien qu'il a reçus, Bode Miller s'est de nouveau exprimé sur Instagram, publiant une nouvelle photo de lui avec sa fille. "Merci pour tout l'amour et le soutien, merci à nos sages-femmes @lindseymeehleis et @courtneykellis de nous aider pour gérer notre famille dans ce moment impossible", a-t-il publié, transmettant également le lien de la cagnotte qui a été mise en place et compte déjà plus de 12 000 dollars sur les 40 000 espérés.