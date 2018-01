Bodyguard débarque en musical : 5 choses à savoir sur le film culte

Film culte pour toute une génération qui a rapporté plus de 400 millions de dollars dans le monde, Bodyguard connaît une seconde vie avec son adaptation en comédie musicale. Avec ses chansons acclamées, l'oeuvre se voit tout naturellement transposée sur scène, avec cependant un immense défi pour les deux acteurs principaux : prendre la relève de la regrettée Whitney Houston et de Kevin Costner. C'est le challenge qu'ont accepté Valérie Daure et Benoît Maréchal, respectivement Rachel Marron et Frank Farmer. Ils s'étaient confiés au micro de Purepeople pour faire part de leur enthousiasme à l'aube de l'aventure.

L'histoire : Ancien agent de l'US Secret Service reconverti en garde du corps d'élite, Frank Farmer est engagé pour protéger contre son gré la superstar Rachel Marron d'un harceleur anonyme. La diva n'est prête à aucun compromis, pas plus que le très professionnel bodyguard qui accepte la mission à contrecoeur. Chacun pense qu'il va mener le jeu, jusqu'à ce que la belle et son protecteur se laissent surprendre par la naissance d'une histoire d'amour passionnée...

5 choses à savoir sur Bodyguard

– Lawrence Kasdan a initialement écrit le scénario de Bodyguard en 1975 pour Steve McQueen. Il a ensuite écrit le premier Indiana Jones, Les Aventuriers de l'arche perdue, ainsi que trois épisodes de la saga Star Wars : L'Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force.

– Beaucoup d'acteurs et de chanteuses ont été pressentis pour jouer les rôles principaux dans Bodyguard, notamment Ryan O'Neal, Barbara Streisand et Diana Ross.

– La fin de Bodyguard se déroule pendant la Cérémonie des Oscars, une sorte de private joke sur le fait que le scénario a été refusé 67 fois par les studios ! Dans le film, il s'agit de la 68e édition de la cérémonie. Pourtant, cette dernière a eu lieu en mars 1996, alors que le film est sorti en 1992.

– La reprise de Whitney Houston de la chanson de Dolly Parton I Will Always Love You a été le septième de ses titres à atteindre le top des ventes et elle a battu le record américain du nombre de semaines en première place.