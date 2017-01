Boy George : Fantasque égérie de Dior Homme, avec Rami Malek et A$AP Rocky

Samedi 21 janvier, Dior Homme présentera à la planète Mode sa collection automne-hiver 2017-2018. De nombreuses personnalités assisteront au défilé (l'un des plus attendus de la Fashion Week masculine à venir), dont, peut-être, les visages de la nouvelle campagne publicitaire de l'enseigne. Boy George et Mr Robot, Rami Malek, en sont les stars...

L'hiver ne fait que commencer, mais Dior Homme a la tête à la prochaine saison ! La marque masculine de la Maison Dior vient de dévoiler les images de sa campagne printemps-été 2017, photographiées par Willy Vanderperre. Le chanteur Boy George, le héros de Mr Robot Rami Malek, récemment primé aux Emmy Awards et nommé dans la catégorie Meilleur acteur dans une série dramatique aux Golden Globes (award finalement remis à Billy Bob Thornton), A$AP Rocky et le mannequin Ernest Klimko en partagent l'affiche.

"J'ai vraiment essayé de traduire l'idée de ce qu'est Dior Homme aujourd'hui, pour moi. C'est une question de musique, de cinéma, de mode... C'est un certain souvenir que j'ai gardé des années 80 et qui reste d'actualité en 2017", a confié Kris Van Assche à WWD à propos de sa nouvelle campagne publicitaire. Il ajoute, au sujet de la figuration de Boy George : "Quand j'étais petit, Boy George était l'un des premiers à avoir ce message d'acceptation de la différence ; il a énormément influencé ma génération. Cette idée de liberté et d'être un rebelle – ce qu'il est toujours – est quelque chose qui m'est resté."

Boy George, Rami Malek et A$AP Rocky prennent le relais de l'acteur Robert Pattinson, immortalisé par Karl Lagerfeld sur la campagne publicitaire printemps 2017 de Dior Homme.

Rendez-vous pris le 21 janvier à 15h au Tennis Club de Paris pour découvrir la nouvelle collection de la griffe chère à Kris Van Assche.