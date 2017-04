Brad Pitt en couple avec Sienna Miller ? Interrogée, l'actrice esquive...

C'est la rumeur du moment à Hollywood : célibataire depuis tout juste quelques mois après l'annonce de son divorce avec Angelina Jolie survenue en septembre dernier, Brad Pitt aurait retrouvé un peu de réconfort en la personne de Sienna Miller.

Le 5 avril dernier à Los Angeles, lors du dîner d'équipe organisé à l'issue de l'avant-première du film The Lost City of Z (long métrage qu'il produit avec sa société Plan B), l'acteur de 53 ans aurait ainsi été vu par des témoins en train de "flirter sérieusement" avec la star anglaise. "Il était de très bonne humeur, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. On dirait qu'il remonte la pente", avait déclaré un indiscret au Page Six.

Quelques jours plus tard, la comédienne de 35 ans a réagi. Interviewée par la même publication à l'occasion d'une projection du film, l'ex-fiancée de Tom Sturridge a sèchement éludé la question. "Je ne ferai même pas l'honneur d'une réponse. C'est prévisible et stupide", a-t-elle simplement déclaré. Voilà qui devrait faire taire les langues... Jusqu'à la prochaine !