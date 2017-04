Brad Pitt : En plein divorce, il "flirte" avec une célèbre actrice...

En pleines négociations dans son laborieux divorce avec Angelina Jolie, Brad Pitt aurait-il trouvé un peu de réconfort dans les bras d'une autre femme ? Si l'on en croit les informations rapportées lundi 10 avril par la Page Six du New York Post, l'acteur de 53 ans a effectivement été vu très proche de l'actrice anglaise Sienna Miller.

Les deux stars fréquentent les mêmes cercles, puisque la comédienne de 35 ans est l'une des vedettes du film The Lost City of Z, long métrage produit par la société de Brad Pitt, Plan B. Le 5 avril dernier, les acteurs se sont ainsi retrouvés à Los Angeles pour l'avant-première hollywoodienne de ce film d'action qui réunit également les acteurs Charlie Hunnam, Robert Pattinson et Tom Holland. C'est à l'issue de cet événement, lors d'un dîner en petit comité organisé pour les membres du casting, que les hypothétiques nouveaux tourtereaux se seraient rapprochés...

Selon un témoin, Brad Pitt a "fortement apprécié la compagnie" de Sienna Miller, avec laquelle il a "sérieusement flirté" et "discuté toute la soirée". Cette nouvelle affinité ferait le plus grand bien au père de Maddox (15 ans), Pax (13 ans) Zahara (12 ans), Shiloh (10 ans), Vivienne et Knox (8 ans), particulièrement éprouvé par sa rupture, qui lui a fait perdre beaucoup de kilos. "Il était de très bonne humeur, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. On dirait qu'il remonte la pente", a-t-on ajouté auprès du Page Six.

En 2015, alors que Brad Pitt était encore en couple avec Angelina Jolie, une première rumeur avait affirmé qu'il s'était pris d'affection pour Sienna Miller. "Alors voilà la vérité : Brad Pitt produit le film que je viens de finir de tourner, mais je ne l'ai pas vu. Il n'était pas présent sur le tournage. Il est le producteur du film et je l'ai rencontré deux fois. Donc c'est complètement dingue", avait à l'époque déclaré la principale intéressée.

Sienna Miller, qui était il y a quelques semaines encore à l'affiche du dernier film de Ben Affleck, Live By Night, avait été fiancée pendant quatre ans à l'Anglais Tom Sturridge, père de sa fille Marlowe (4 ans et demi). Le couple avait rompu en juillet 2015. En septembre dernier, la presse people lui avait prêté une relation avec le réalisateur Bennett Miller, qui l'avait dirigée en 2014 dans Foxcatcher. Le duo avait été photographié proche et câlin dans les tribunes de l'US Open, mais aucune idylle n'a jamais été confirmée.