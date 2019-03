Brad Pitt et Angelina Jolie n'en peuvent plus d'être encore mariés

Angelina Jolie et Brad Pitt n'en peuvent plus d'être toujours "mariés" aux yeux de la loi. Selon The Blast, ils demandent à la justice de faire en sorte qu'ils puissent être considérés légalement comme "célibataires", même si les autres détails de leur divorce ne sont pas réglés.

D'après le site américain, les deux stars, séparées depuis septembre 2016, sont en train de "négocier un jugement parallèle" concernant leur statut conjugal : elles souhaitent être célibataires, même si leur divorce n'a pas encore été finalisé sur tous les points, notamment la garde de leurs six enfants et la séparation de leurs biens. "Ils souhaitent avancer dans leur vie sans être encore mariés l'un à l'autre", indiquent nos confrères américains. L'ancien couple aurait-il retrouvé l'amour ? Anticipant cela – des rumeurs ont d'ailleurs fait surface à propos de Brad Pitt et Charlize Theron –, The Blast précise : "Leur empressement pour officialiser la séparation n'est pas lié au fait qu'ils sont en couple avec d'autres, mais parce qu'ils ont besoin 'émotionnellement besoin de tourner la page'. Une démarche qu'ils ont entamée dès l'année dernière.

Du côté de leur vie professionnelle, les anciens Brangelina avancent également à grands pas. Angelina Jolie s'apprête à revenir sur les écrans dans le costume de Maléfique pour la suite du long métrage des studios Disney (en salles le 16 octobre 2019), toujours en compagnie d'Elle Fanning, mais également avec la nouvelle-venue Michelle Pfeiffer. Brad Pitt est apparu de son côté sur la première affiche de la dernière réalisation de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood (sortie prévue le 14 août 2019), film hautement attendu dans lequel il partage la vedette avec Leonardo DiCaprio et Margot Robbie.