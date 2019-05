Brad Pitt et Leonardo DiCaprio vont venir au Festival de Cannes !

Du beau monde est attendu ! Comme nous le laissions penser après l'annonce de la sélection officielle, deux nouvelles oeuvres ont intégré la liste tardivement, car il n'était pas certain que les films seraient terminés à temps. On sait désormais que la dernière réalisation de Quentin Tarantino avec Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie, Once Upon a Time... in Hollywood, ainsi que celle du réalisateur franco-tunisien Abdellatif Kechiche, Mektoub, My Love – Intermezzo figurent bien parmi les oeuvres en compétition pour la Palme d'or !

"On a craint, que le film Once Upon a Time... in Hollywood, ne sortant que fin juillet, ne soit pas prêt, mais Quentin Tarantino, qui n'a pas quitté sa salle de montage depuis quatre mois, est un vrai enfant de Cannes, fidèle et ponctuel ! Comme pour Inglourious Basterds, il sera bien là, vingt-cinq ans après la Palme d'or de Pulp Fiction, avec un film terminé, projeté en 35 mm et en présence de sa troupe d'acteurs : Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt. Son film est une déclaration d'amour au Hollywood de son enfance, une visite rock à l'année 1969 et une ode au cinéma tout entier", a déclaré le délégué général du Festival, Thierry Frémaux.

L'homme fort de Cannes a ajouté, à propos de Mektoub, My Love : Intermezzo : "J'ai vu le film jeudi dernier, toujours en montage, et même en plein montage ! Mais il sera terminé, dans une durée annoncée de quatre heures par le réalisateur. Et montré en fin de Festival pour que le DCP [l'équivalent en cinéma numérique de la copie de projection argentique, NDLR] puisse être livré dans les temps. Avec une histoire-fleuve et un portrait extraordinaire de la jeunesse des années 90 dont il a raconté les prémices dans son Canto Uno et dont on retrouvera les acteurs avec plaisir, le réalisateur tunisien-français Abdellatif Kechiche sera de nouveau présent à Cannes pour l'Intermezzo de Mektoub, My Love, six ans après sa Palme d'or pour La Vie d'Adèle."

Le 72e Festival de Cannes, présidé par Alejandro Gonzalez Iñarritu, se tiendra du 14 au 25 mai 2019