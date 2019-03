Brad Pitt et Leonardo DiCaprio version 1969 : Le trailer du dernier Tarantino

Il avait travaillé avec Brad Pitt dans Inglourious Basterds, avec Leonardo DiCaprio dans Django Unchained, voilà que Quentin Tarantino réunit les deux stars hollywoodiennes dans un même film, sa neuvième réalisation : Once Upon a Time in Hollywood, un titre qui résonne avec les mythiques Once Upon in the West/in America. La première bande-annonce vient d'être dévoilée !

Quentin Tarantino nous entraîne en 1969, la star de télévision Rick Dalton (DiCaprio) et le cascadeur Cliff Booth (Pitt), sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières respectives au sein d'une industrie qu'ils ne reconnaissent plus. Dans cette oeuvre, Margot Robbie retrouve son partenaire du Loup de Wall Street et incarne Sharon Tate, femme de Roman Polanski (joué dans le film par l'acteur polonais Rafal Zawierucha) qui sera assassinée cette année-là par des membres de la secte de Charles Manson. Les héros de Reservoir Dogs, Tim Roth et Michael Madsen, font également partie de l'aventure, tout comme Al Pacino, Kurt Russell, Dakota Fanning, Mike Moh – qui incarne Bruce Lee – et le regretté Luke Perry, qui y fait sa dernière apparition au cinéma.

Attendu avec impatience, Once Upon a Time in Hollywood fait l'objet d'une (belle) rumeur : selon la presse américaine, le cinéaste viendrait présenter son long métrage à la date anniversaire (le 21 mai) de Pulp Fiction à Cannes, film qui avait reçu en 1994 la Palme d'or. Ce qui signifierait que le cinéaste viendrait avec une partie de ses acteurs. Imaginez le tapis rouge vertigineux ! Le Festival de Cannes se tient du 14 au 25 mai 2019 et le réalisateur mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu est le président du jury.

Once Upon a Time in Hollywood, en salles le 14 août 2019