Bradley Wiggins fait le grand saut avec le beauf de Pippa et la nièce de Camilla

Il a terminé l'année 2016 en annonçant sa retraite sportive du monde cycliste, il entame 2017 avec un grand saut dans l'inconnu... télévisuel : Bradley Wiggins sera très prochainement l'un des participants de la quatrième saison de The Jump, une compétition à base de sports d'hiver entre célébrités que propose outre-Manche Channel 4.

Anobli par la reine Elizabeth II en 2013, pour la plus grande fierté de son épouse Catherine et de leurs enfants Ben et Isabella, quatre ans après avoir reçu les insignes de commandeur dans l'Ordre de l'Empire britannique, le premier Britannique vainqueur du Tour de France (en 2012) se mesurera à des personnalités d'horizons divers. Parmi elles figurent bien évidemment d'autres illustres sportifs, à l'image du footballeur Robbie Fowler, des rugbymen Gareth Thomas et Jason Robinson (par le passé, Mike Tindall, gendre de la princesse Anne, a lui aussi tenté sa chance dans le programme), du gymnaste Louis Smith ou encore de la taekwondoiste Jade Jones, mais aussi des mannequins – Amy Willerton, Vogue Williams ou encore Caprice Bourret – et des personnalités de télé-réalité.

Un casting "royal"...

Dans cette catégorie, un nom ressort : celui de Spencer Matthews, star du programme Made in Chelsea et accessoirement frère un peu encombrant de James Matthews, lequel deviendra dans quelques mois le mari de Pippa Middleton. Ce ne sera pas la seule connexion royale du programme puisqu'il a enrôlé Emma Parker Bowles, chroniqueuse automobile qui n'est autre que la nièce de la duchesse de Cornouailles, épouse du prince Charles. Drôle de cocktail.

Les candidats de cette quatrième saison de The Jump s'affronteront comme leurs prédécesseurs à travers diverses épreuves de sports d'hiver : skeleton, bobsleigh, ski cross, snowskate, slalom géant ou encore saut à ski. Avec les risques que de telles disciplines comportent, surtout pour néophytes. Depuis sa création en 2011, le programme a été à l'origine de multiples blessures, graves pour certaines : la gymnaste Beth Tweddle s'y est cassé le dos, la nageuse Rebecca Adlington s'est démis l'épaule...

Quoi qu'il en soit, Sir Bradley Wiggins se montre confiant et se présente en skieur chevronné (ce qui n'est absolument pas le cas de Spencer Matthews) : "Skier est l'une de mes grandes passions, c'est ça et l'identité des autres participants qui m'a décidé à signer. (...) Je vois cela comme un défi sportif et je veux en sortir vainqueur. Simplement, ne m'appelez pas 'célébrité'..."