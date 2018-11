Brian Austin Green, la mère de son fils aîné accuse : "Il l'a coupé de sa vie !"

Avec Megan Fox, dont il partage la vie depuis plus de quatorze ans et qu'il avait épousée en 2010, Brian Austin Green est le papa comblé de Noah (6 ans), Bodhi (4 ans) et Journey (2 ans). On le sait, l'ex-star de Beverly Hills : 90210 est également père d'un fils aîné, Kassius (16 ans), né de sa précédente relation avec Vanessa Marcil, qui jouait à ses côtés dans la série culte des années 1990.

Il y a encore quelques années, avant que ses trois plus jeunes fils ne viennent au monde, l'acteur de 45 ans était d'ailleurs régulièrement vu avec Kassius. Père et fils se retrouvaient avec Megan Fox pour des sorties en famille à Los Angeles. Ce que l'on ignorait, c'est qu'à l'époque, un véritable bras de fer se jouait entre Brian Austin Green et son ex au sujet de la garde de leur fils.

Dimanche 11 novembre 2018, Vanessa Marcil a lancé un pavé dans la mare en révélant que le père de son unique enfant avait volontairement pris ses distances avec lui il y a environ cinq ans et l'avait "coupé de sa vie". Dans une publication détaillée, la comédienne de 50 ans a ainsi expliqué que Brian Austin Green et Megan Fox l'avaient traînée en justice il y a douze ans pour tenter d'obtenir la garde exclusive de Kassius. Après huit années de bataille ponctuées d'une demande hallucinante (le couple lui aurait réclamé 200 000 dollars de pension alimentaire), un juge a tranché en faveur de Vanessa Marcil, rejetant les demandes jugées "peu sérieuses" de Brian Austin Green et Megan Fox.

Kass n'a pas le droit de savoir où ils vivent

"Au final, ils ont perdu toutes ces affaires judiciaires. (...) Puis, il y a cinq ans, ils ont décidé de couper complètement Kass de leur vie et de celle de ses frères. Kass n'a jamais rencontré son plus jeune frère et n'a pas le droit de savoir où vivent son père, sa belle-mère et ses trois frères. Les affaires de garde ne font que blesser les enfants et la vérité nous libérera tous. Donnez la priorité aux enfants. Il ne devrait pas y avoir de 'parent plus important', les enfants aiment leurs deux parents de la même manière, quelles que soient leurs difficultés. Kass a vraiment le coeur brisé depuis qu'il a été séparé de son autre famille sans aucune explication. Faisons mieux pour nos enfants", a conclu Vanessa Marcil.