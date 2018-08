Brigitte Bardot raconte le coup de fil "hystérique" de Nicolas Hulot "en rage"

"J'ai été réveillée, à 10 heures du matin, par un coup de téléphone d'un Nicolas Hulot en rage me traitant de lâche, de mielleuse vis-à-vis du président, m'avouant que ses dossiers étaient bloqués par l'Elysée et qu'il ne pouvait donc rien faire, explique t-elle dans son tweet. Que personne d'autre que lui n'avait mis 35 années de sa vie à la protection de la planète et des animaux, ce à quoi j'ai répondu que depuis 46 ans ma vie leur était dévouée. Il a proposé de prouver mon courage en venant avec lui réintroduire des ours dans les Pyrénées, je lui ai rétorqué que j'étais contre la réintroduction d'ours qui allaient se faire flinguer ! Et j'ai raccroché."

Il a pété tous les plombs

Quelques heures après, la star de 83 ans a donné davantage de précisions : "Nous étions en train de prendre le petit déj. Le téléphone sonne... D'habitude personne ne m'appelle le matin, a-t-elle déclaré. Le plus extraordinaire c'est que Bernard [son mari, NDLR] me dit en rigolant 'Tiens ce doit être Nicolas Hulot !'" A la fois amusée et consternée selon le quotidien, elle poursuit alors : "Il était hystérique. Je ne pouvais pas en placer une. Une horreur ! Vous vous rendez compte, moi qui suis la reine des coups de gueule, il me traite de mielleuse et après il me traite de lâche... Il va pas bien je crois... Il se ridiculise."