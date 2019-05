Brigitte et Emmanuel Macron, l'histoire interdite : "Un vrai scandale à Amiens"

Brigitte et Emmanuel Macron font l'objet d'un nouveau livre intitulé Il venait d'avoir dix-sept ans (JC Lattès). La journaliste Sylvie Bommel a interrogé beaucoup de monde à Amiens et s'est intéressée notamment aux premières années de l'histoire d'amour entre Emmanuel Macron et son ancienne professeure de théâtre, de 24 ans son aînée. Comment a-t-elle osé, la future Brigitte Macron, vivre cet amour-là ? L'auteure décrit une "femme gaie, qu'on aime avoir à sa table", mais aussi "la petite dernière, plutôt délurée", d'une fratrie de six enfants. Elle raconte aussi le scandale provoqué par les amants.

Dans une grande interview au Figaro en kiosques ce 8 mai 2019, Sylvie Bommel revient sur les remous provoqués par cet amour fou : "Ce n'est quand même pas courant une telle histoire. Les débuts de la relation ont créé un vrai scandale à Amiens ! Il lui a fallu affronter les cancans, les lettres anonymes." En 1994, Brigitte Auzière, nom de son premier mari, le discret André Auzière, rencontre les parents d'Emmanuel Macron qui comprennent qu'il est amoureux d'elle : "Toute la ville en parle ! Alors, ils convoquent madame Auzière et lui demandent de prendre ses distances avec leur fils, en attendant sa majorité. Ensemble, ils évoquent ses études, la perspective d'une terminale au lycée Henri-IV à Paris. Personne ne hausse le ton, tout le monde est d'accord au nom de l'avenir d'Emmanuel. En revanche, le frère aîné de Brigitte, Jean-Michel Trogneux, passe un savon à sa soeur sur le mode : 'tu dois cesser cette relation, tu ne peux pas te comporter comme cela.'"

Personne ne hausse le ton, tout le monde est d'accord au nom de l'avenir d'Emmanuel.

À propos de cette dernière année de lycée parisien, Brigitte Macron racontait dans le documentaire Emmanuel Macron, la stratégie du météore, signé Pierre Hurel pour France 3 : "Le premier trimestre n'a pas été drôle. On s'appelait tout le temps. On passait des heures au téléphone, mais des heures et des heures. Et, petit à petit, il a vaincu toutes mes résistances. De manière incroyable, avec patience..." À son retour, le jeune Emmanuel Macron peut enfin vivre son histoire d'amour et, en 2007, il épouse enfin Brigitte.

Pour Sylvie Bommel, ce nouveau mariage célébré au Touquet par le même maire qui avait marié Brigitte et André Auzière, trente-trois ans plus tôt, est sans doute une forme de revanche : "Pour Brigitte, c'est peut-être aussi une façon de dire que ce mariage n'est pas une seconde vie, qu'il s'inscrit dans son existence, qu'elle ne tourne pas la page. Entre sa rencontre et le mariage, il s'est écoulé treize ans. Elle expliquera qu'elle a volontairement attendu longtemps avant de rejoindre Emmanuel et de s'installer à Paris, qu'elle voulait que ses enfants soient devenus adultes."

Il venait d'avoir dix-sept ans de Sylvie Bommel est paru le 2 mai 2019 aux éditions JC Lattès.