Brigitte Macron : Qui est André Auzière, son premier mari si discret ?

Lorsqu'elle rencontre Emmanuel Macron dans les couloirs du lycée La Providence à Amiens, Brigitte Macron est mariée à un certain André Auzière. Un homme dont on ne sait finalement que peu de choses. La journaliste Sylvie Bommel est partie sur les traces de l'enfance de la première dame. En discutant avec des amis, voisins, collègues, l'enquêtrice a dressé un portrait de ce premier mari si discret dans son livre Il venait d'avoir dix-sept ans (JC Lattès), dont Le Point a dévoilé quelques extraits, jeudi 25 avril 2019.

Le 22 juin 1974, Brigitte Trogneux (de son nom de jeune fille) épouse André Auzière, à la mairie du Touquet. C'est d'ailleurs là, dans la même mairie, qu'elle s'unira avec Emmanuel Macron trente-trois ans plus tard, en 2007. André devra se faire une place au sein de la grande famille des Trogneux, où il sera le seul à n'être ni picard ni commerçant. "Il était très gentil", "une crème d'homme", "un garçon charmant", voici ce que les proches de l'ancien couple pensent d'André Auzière. D'autres témoignages recueillis par Sylvie Bommel viennent étoffer ce propos. Un ancien élève de Brigitte ajoute : "Je m'entendais bien avec lui. Quand, avec Emmanuel, on débarquait à son domicile pour travailler avec son épouse, il ne faisait jamais la gueule."

Un homme "pas fun du tout"

André Auzière est souvent décrit comme "intelligent", "grand et mince", mais aussi "maladroit". "Ils sont si nombreux à me l'avoir spontanément raconté, ce jour où André s'est pris les doigts dans la tondeuse à gazon et qu'il a fallu l'emmener aux urgences pour des points de suture que c'est sans doute une des rares fois où il s'est fait remarquer", fait savoir l'auteure. En effet, un ami du couple raconte qu'il laissait toujours parler son épouse dans les dîners. "Il était si neutre, un peu comme de l'eau tiède à côté d'elle, tellement pétillante", indique une amie de Brigitte Macron. Les plus critiques parlent même d'un homme "un peu taciturne", voire "pas fun du tout".

Avec André Auzière, Brigitte Macron aura trois enfants, Tiphaine (35 ans), Sébastien (44 ans) et Laurence (42 ans).