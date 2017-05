Emmanuel Macron : Son clan va accueillir un membre de plus !

Emmanuel Macron, le nez dans les CV des candidats pour entrer dans son gouvernement et la tête occupée par sa passation de pouvoir avec François Hollande dimanche 14 mai, va devoir s'aménager un peu de temps libre au début du mois de juin. La raison ? Un bébé à venir !

Comme le dévoile le site de Closer, Estelle Macron, la soeur du nouveau président de la République, est enceinte de 8 mois et demi. La jeune femme de 34 ans, très discrète au point de ne pas s'être affichée au côté de son frère pendant la campagne électorale ni même le soir de la victoire - alors que le clan Macron était réuni, y compris Jean-Michel, le patriarche, et son ex-femme Françoise -, attend un heureux événement imminent. Bébé, dont on ne connaît pas le sexe, devrait pointer le bout de son nez du côté de Toulouse, où la future maman réside et exerce la profession de néphrologue.

Emmanuel Macron saura forcément accueillir comme il se doit le futur enfant de sa soeur - il a aussi un frère plus jeune, Laurent (37 ans), et un demi-frère, Gabriel (17 ans). Le nouveau président, âgé de 39 ans, est déjà le beau-père des trois enfants de sa femme Brigitte : Sébastien (42 ans), Laurence (39 ans) et Tiphaine Auzière (32 ans). Il est aussi un jeune grand-père de sept petits-enfants, âgés de 1 à 11 ans !

Thomas Montet