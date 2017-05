François Hollande : Complice avec Ségolène pour le dernier conseil des ministres

Alors qu'il cédera sa place de président dans cinq jours, François Hollande vit ses derniers instants dans son costume de chef de l'Etat. Mercredi 10 mai, il avait une journée chargée, notamment marquée par son dernier conseil des ministres...

Tôt dans la matinée, François Hollande s'est entretenu avec son Premier ministre Bernard Cazeneuve avant d'assister à un conseil restreint de défense puis à son ultime conseil des ministres. Le président a validé deux derniers projets de loi ainsi qu'une ordonnance. A la sortie, il a salué un à un les membres de son gouvernement sur le perron de l'Élysée. Avec son ancienne compagne, la ministre de l'Écologie Ségolène Royal, il s'est attardé un peu plus longtemps, lui serrant les mains mais lui faisant également une bise chaleureuse. Interrogée par la presse, la ministre a évoqué "une grande dignité de toute cette équipe" et "le sentiment aussi que, quelque part, quelque chose continue avec un nouvel élan qui est donné avec le nouveau président de la République, qui va continuer un certain nombre d'actions et puis apporter un nouveau souffle sur d'autres sujets".

François Hollande, un peu plus distant avec d'autres ministres, semble en revanche avoir encore une fois fait la démonstration de l'humour pour lequel il est réputé, comme en témoigne le visage hilare de la ministre du travail Myriam El Khomri. Pas certain que cette dernière ricane autant au moment du résultat des urnes lors des élections législatives en juin, elle qui postule dans la 18e circonscription de Paris. Les électeurs pourraient vouloir lui faire payer sa très décriée loi Travail...

Après cinq années au pouvoir, le président, qui avait choisi de ne pas se représenter pour un second mandat, affichait une mine enjouée. Sans doute que la tristesse de ne pas avoir pu poursuivre sa politique était atténuée par la récente victoire de son ancien ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, qu'il avait publiquement soutenu à l'approche du second tour afin de battre Marine Le Pen. D'ailleurs, le président a été rejoint en fin de matinée par son successeur lors de la cérémonie de commémoration organisée à Paris à l'occasion de la 12e journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition.

Thomas Montet