Brigitte Macron : Chic au bras d'Emmanuel pour déjeuner à l'Élysée

Ce samedi 18 novembre, le palais de l'Élysée accueillait le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri. Le président Emmanuel Macron a eu une discussion politique avec ce dernier avant de l'inviter à déjeuner en compagnie de leurs épouses respectives.

Arrivé dans la matinée depuis Ryad en Arabie saoudite (pays dont il a la nationalité), où il a trouvé refuge après avoir quitté le Liban, et depuis lequel il a annoncé sa démission le 4 novembre, Saad Hariri a rejoint l'Elysée à la mi-journée. Il a été reçu par le président Emmanuel Macron pour un entretien. Sur le perron de l'Elysée, Emmanuel Macron a embrassé Saad Hariri avant qu'ils ne posent, souriants, face aux nombreux journalistes présents. Ils ne se sont pas exprimés mais Emmanuel Macron a ensuite tweeté : "Ahlan wa sahlan ! Bienvenue à Paris Saad Hariri", en postant une vidéo tournée dans l'Elysée.

Une demi-heure plus tard, les deux hommes, cette fois accompagnés de la première dame Brigitte Macron, très élégante dans une robe violette à manches longues, sont redescendus dans la cour d'honneur pour accueillir Lara Hariri et le fils aîné du couple, Houssam, pour ensuite déjeuner. A l'issue de ce repas à l'Élysée, Saad Hariri a confirmé qu'il rentrerait au Liban au cours des "prochains jours" et au plus tard mercredi 22 pour participer aux célébrations de la Fête nationale, et que c'est là-bas qu'il s'exprimerait à propos de sa démission.

Il a remercié "pour son soutien" la France et son président. "La France a montré encore une fois la grandeur de son rôle dans le monde et la région. Elle prouve son attachement au Liban et à sa stabilité", a-t-il dit.

Thomas Montet