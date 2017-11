Emmanuel et Brigitte Macron : Une semaine avec le couple présidentiel

Une semaine, c'est le temps qu'ont passé deux journalistes du magazine Paris Match avec le président de la République. Quelques jours seulement ? Oui, mais pouvoir suivre Emmanuel Macron, son épouse Brigitte et sa garde rapprochée est un privilège exceptionnel et cela permet d'en savoir plus sur l'homme qui a remporté l'élection présidentielle le 7 mai et son entourage. De ce carnet de route passionnant, Purepeople vous propose des extraits qui nous montrent le couple présidentiel dans son quotidien... presque comme les autres.

À lire aussi Letizia d'Espagne : Sublime en jumpsuit au Mexique avec le couple présidentiel

Un dîner avec Fabrice Luchini

Avant de faire leur voyage dans les Emirats, afin de notamment participer à l'inauguration du Louvre Abu Dhabi, Emmanuel et Brigitte Macron se sont offert le 6 novembre une soirée au théâtre des Bouffes-Parisiens : le couple a eu le plaisir d'assister à la pièce de Fabrice Luchini, Des écrivains parlent d'argent. Ils ont ensuite dîné avec l'acteur et sa compagne : "Ils parlent littérature avant d'aller dîner à quatre chez un italien situé en face du théâtre. Ils entrent par la porte de service et s'installent dans une petite salle au fond, protégée par un rideau", écrit Paris Match. Les sorties culturelles apportent beaucoup au président, même si son planning est toujours serré : "Nous ne restons pas enfermés. Nous connaissons les contraintes du système, mais nous voulons garder notre part de liberté", explique le dirigeant au magazine. Ainsi, il consacre une soirée par semaine à Brigitte et le samedi soir à la famille. Quant aux séances de cinéma, il organise des projections dans la salle de l'Elysée. Dernière oeuvre qu'il a vue : Maryline de Guillaume Gallienne.

Des colères froides

Son image dans les médias est celle d'un homme qui maîtrise ses émotions. S'il n'a pas pu les cacher lors de l'hommage aux victimes du 13 novembre, ses colères, il les garde pour lui. Christophe Castaner, porte-parole de l'Elysée explique : "Le besoin de colère est une faiblesse." Un proche ajoute : "Ses colères sont froides. Il exprime son mécontentement de manière chirurgicale, avec des jugements très durs." Exigeant mais toutefois attentionné. C'est ainsi que lorsqu'une de ses conseillères a perdu sa mère, il lui a offert Journal de deuil de Roland Barthes. "C'était très personnel", dira la collaboratrice en question.

Président 2.0

Emmanuel Macron a accepté le jeu des selfies, au regard de l'enthousiasme des Français pour les photos. D'ailleurs cela ne lui pèse pas du tout, ni à sa femme, dont la popularité est toujours au beau fixe. Cependant, il avoue préférer les échanges directs : "C'est grâce à ces rencontres que j'attrape les éléments qui me permettent de mieux comprendre."

Un esprit sain dans un corps sain

La première dame a fait passer une consigne au chef cuisinier de l'Elysée, Guillaume Gomez : "Dix fruits et légumes par jour et pas de junk food." Tenir sa ligne tout en continuant de pouvoir savourer fromages et vin. Côté sport, il court deux à trois fois par semaine et fait du tennis et de la boxe, en fonction de ce que son planning lui permet. Dans le jardin du Touquet aux beaux jours ou bien dans la salle de sport du palais de l'Elysée, où il s'entraîne avec un des gardes du corps de Brigitte Macron.

Un couple solide et les pieds sur terre qui affronte main dans la main les affres de la fonction présidentielle.

Retrouvez l'intégralité du dossier dans le magazine Paris Match du 16 novembre 2017