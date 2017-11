Brigitte Macron : Ravissante au bras d'Emmanuel pour une virée culturelle

En six mois de présidence, l'univers de la culture n'avait jusqu'à présent pas vraiment été un terrain sur lequel le président Emmanuel Macron s'était aventuré. Toutefois, le chef de l'État se devait de prendre part à l'inauguration du Louvre Abu Dhabi, mercredi 8 novembre. Un événement auquel il a pris part en compagnie de sa femme Brigitte.

Face à l'architecte Jean Nouvel, sollicité pour réaliser l'édifice suite au contrat signé entre la France et les Emirats en 2007 (lors des derniers mois de mandat de Jacques Chirac), Emmanuel Macron a salué un "chef d'oeuvre d'architecture" et a parlé d'"un temple pour la beauté". Le chef de l'Etat a affirmé que les Emirats arabes unis, qui accueillent le Louvre Abu Dhabi, "ce musée du désert et de la lumière", était "le point d'équilibre entre les continents européen, africain et asiatique". "Ici commence le combat d'une génération pour notre jeunesse", a-t-il ajouté.

Brigitte Macron, qui accompagnait le chef de l'Etat pour cette visite, était très élégante dans une tenue plus stricte que d'habitude, en optant pour un pantalon noir, un haut noir et un léger manteau gris argenté. Aux côtés du président du Louvre Jean-Luc Martinez et de la ministre de la Culture Françoise Nyssen, elle a pu admirer diverses oeuvres exposées et a aussi discuté, entre autres, avec le roi du Maroc Mohammed VI et celui de Bahreïn, Hamad bin Isa Al-Khalifa. On imagine que l'ancienne professeure était forcément curieuse d'en savoir plus sur cet édifice et les oeuvres qu'il accueille.

Brigitte Macron n'a pas non plus chômé ce jeudi 9 novembre. Elle a rencontré à Abou Dhabi la Cheikha Fatima bint Mubarak Al Ketbi, veuve du fondateur des Émirats, qui ne fait quasiment aucune apparition publique. Elle a également rencontré, à Dubaï, la princesse Haya Bint Al Hussein, épouse de l'émir de Dubaï. Lors de ces deux entretiens, les discussions ont principalement porté sur "les droits des femmes, de la protection de l'enfance et du handicap", a précisé l'entourage de l'épouse du président. Elle a aussi visité la Mosquée Cheikh Zayed, l'une des plus grandes au monde. Pendant ce temps, le chef de l'Etat a rendu visite aux militaires français de la base navale de Mina Zayed, la seule base militaire française dans le Golfe.

Thomas Montet