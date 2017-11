Emmanuel Macron passe au made in France pour s'habiller

Le président de la République change ses habitudes. Alors qu'il offrait jusqu'à présent une superbe vitrine aux costumes Jonas & Cie (qu'il acquérait chez son fournisseur habituel rue d'Aboukir à Paris), Emmanuel Macron part voir ailleurs. Closer révèle dans son édition du 3 novembre que le chef de l'État accorde maintenant sa confiance à Smuggler, "le seul tailleur parisien à fabriquer en France", est-il précisé. Les costumes sur mesure made in France sont confectionnés à Limoges. En changeant de tailleur, Emmanuel Macron accroît également son budget costumes puisque les créations Smuggler lui coûteront plus cher, "entre 800 et 1200 euros" indique Closer. Le made in France a un coût que le président est prêt à payer pour offrir une belle exposition à l'artisanat national.

Très impliquée dans l'apparence de son mari, Brigitte Macron a pris l'initiative de contacter Smuggler via son cabinet. "Celui du président a pris le relais", commente Gilles Attaf, patron la maison française à l'hebdomadaire.

Lors de son investiture qui s'est déroulée le 14 mai dernier à l'Élysée en présence du président sortant François Hollande et de son épouse Brigitte Macron radieuse dans une robe bleu lavande confectionnée par Nicolas Ghesquière et prêtée par Louis Vuitton, Emmanuel Macron avait fait sensation dans un costume bleu marine Jonas & Cie à moins de 450 euros. Du jamais vu au palais présidentiel.