Brigitte Macron : Chic en tailleur, elle s'engage contre le harcèlement scolaire

Après s'être accordé quelques jours de bonheur au fort de Brégançon, Brigitte Macron a mené à bien un projet qui lui tient à coeur. Lundi 3 juin 2019, la première dame a poursuivi son combat contre le harcèlement scolaire au côté de Jean-Michel Blanquer. Si le ministre de l'Éducation a annoncé dix mesures pour faire face à ce fléau qui touche 10% des élèves, l'épouse d'Emmanuel Macron a également remis le prix Non au harcèlement, qui récompense les établissements proposant des solutions pour lutter contre le harcèlement.

"Il y a une seule urgence : parler. Si vous ne parlez pas, on ne pourra rien faire", a martelé Brigitte Macron, très chic pour l'occasion en veste à carreaux et pantalon noir. Au coeur du débat : le cyberharcèlement. Avec l'utilisation massive des réseaux sociaux, le harcèlement ne s'arrête plus aux portes des établissements scolaires. "En 2015, 4,5% des élèves interrogés se disaient victimes de cyberharcèlement. Aujourd'hui ils sont 9%", chiffre Jean-Michel Blanquer. Ainsi, les horaires de la plateforme Net Écoute seront élargis.

Du CE2 à la terminale, plus de 40 000 élèves ont participé au prix Non au harcèlement à travers des affiches et des vidéos de sensibilisation, ce qui a réquisitionné le travail de 2 000 membres du personnel enseignant. "Cela montre que le harcèlement est au coeur des préoccupations de toutes et tous", a souligné Brigitte Macron. Un label "Non au harcèlement" sera également attribué aux établissements ayant pris des mesures concrètes. "Il faut expliquer aux enfants les dangers", a-t-elle conclu.