Brigitte Macron engagée avec Mika : Son passé de professeur face au harcèlement

L'un a été victime de harcèlement scolaire, l'autre en a été témoin. Mika et Brigitte Macron se sont tous deux exprimés sur ce délicat sujet d'actualité mercredi 7 novembre 2018 dans RTL Soir , l'émission de Marc-Olivier Fogiel dans le cadre de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement.

En préambule de cette interview croisée téléphonique, l'animateur radio, et télé, de 49 ans qui vient de publier son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? a tenu à connaître les motivations de Brigitte Macron. La première dame a ainsi exprimé les raisons qui la pousse à s'investir contre le harcèlement, surtout scolaire, puisqu'elle a été professeure de lettres et de théâtre, notamment en Alsace. "J'ai eu à faire très souvent, dans ma vie, à des enfants qui étaient harcelés mais aussi à des élèves harceleurs. Donc c'est un problème que je connais", a témoigné l'épouse d'Emmanuel Macron, précisant avoir reçu beaucoup de courriers sur ce sujet après l'élection de son mari. La première dame s'est souvenue comment elle décelait un élève en difficulté auprès de Marc Olivier-Fogiel : "Y a des stigmates. Quand un élève commence à baisser les yeux, commence à ne pas vous parler, les résultats scolaires changent, il fuit notamment les adultes, ils ne veulent pas dire parce qu'ils pensent que si on dit, on dénonce."



Si Brigitte Macron a été témoin de harcèlement scolaire, Mika, lui, l'a vécu. Comme dans la nouvelle émission Suite parentale présentée par Agathe Lecaron sur France 5, le chanteur de 35 ans s'est rappelé cette période durant laquelle son institutrice s'en prenait volontairement à lui. Une enseignante qu'il a revue plusieurs années plus tard alors qu'il dédicaçait son album. "Je me suis retrouvé de plus en plus isolé", a-t-il témoigné, pourtant ses parents l'ont toujours soutenu dans ce passage douloureux.