Brigitte Macron : Retour dans la ville où elle a vécu avec son premier mari

Emmanuel Macron a quitté Strasbourg lundi 5 novembre 2018 après l'ouverture des commémorations du centenaire de l'armistice de 1918 organisées la veille. Brigitte Macron, elle, est restée.

L'Alsace occupe une place toute particulière dans le coeur de la première dame, et pour cause. Elle a vécu plusieurs années dans la ville de Truchtersheim avec son premier mari André-Louis Auzière ainsi que leurs trois enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine, nés respectivement en 1975, 1977 et 1984. Ils y ont loué une maison de 1987 à 1991 et elle a occupé le poste de professeur de lettres au collège de la ville puis au collège-lycée protestant Lucie-Berger à Strasbourg, un passé raconté dans le documentaire Brigitte Macron, un roman français diffusé sur France 3 en juin dernier. C'est ainsi avec beaucoup de nostalgie qu'elle y est retournée dans l'après-midi du 5 novembre, s'octroyant une journée de congé comme elle l'a précisé à la caméra de France 3 Grand Est qui a suivi sa visite privée.

Heureuse de revenir à Truchtersheim, Brigitte Macron a demandé à revoir un cercle d'amis proches , une requête honorée par Justin Vogel, le maire de la ville. Si l'entretien s'est déroulé à l'abri des caméras, l'une des personnes autorisées à discuter avec la première dame s'est confiée, et pas n'importe qui, l'ancienne nourrice de ses filles. "Je suis très, très émue de la retrouver... donc sous le coup de l'émotion, je crois que je ne saurai même pas lui dire. Pour converser avec elle, je vais attendre un peu qu'elle me mette à l'aise. Cette amie est impressionnante par sa situation familiale, par sa situation sociale. Mais elle vous met à l'aise même avec ça : je n'ai pas peur", a ainsi déclaré Simone Uhl à France 3 Grand est.

Durant toute sa visite, Brigitte Macron s'est montrée abordable et décontractée comme l'ont rapporté plusieurs invités.