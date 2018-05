Mika charmé par Brigitte et Emmanuel Macron : Soirée complice à l'Elysée

Mika est habitué à rencontrer les plus grandes stars, mais passer la soirée avec Brigitte et Emmanuel Macron restera à jamais un souvenir à part.

Invité le vendredi 18 mai 2018 à l'Elysée pour participer à un dîner avec le couple présidentiel, le chanteur libanais de 38 ans a sorti l'un de ses plus élégants costumes, avec une pointe d'originalité malgré tout. Deux jours après cette soirée spéciale, le coach de The Voice (TF1) a partagé deux photos de sa rencontre avec le président de la République et la première dame, exprimant son immense fierté à son million d'abonnés.

Ainsi, dimanche 20 mai 2018, Mika s'est montré posant avec Emmanuel Macron, bras dessus, bras dessous avec le chef de l'Etat français, le drapeau tricolore dressé derrière eux. Impressionné, la chanteur a explicité cette rencontre privilégiée dans le cadre somptueux et doré de l'Elysée. "Vendredi dernier j'ai eu l'honneur et surtout le plaisir de dîner avec le Président et son épouse Brigitte, ainsi que quelques amis communs. Une soirée chaleureuse et inoubliable", a-t-il confié sur Instagram.