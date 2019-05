Brigitte et Emmanuel Macron : Complicité et recueillement à l'ombre d'un génie

Direction la région Centre - Val de Loire pour le couple Macron. Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron, parfaite en robe rouge, ont accueilli le président de la République d'Italie, Sergio Mattarella, aux châteaux d'Amboise, du Clos Lucé et de Chambord pour célébrer le 500e anniversaire de la mort Léonard de Vinci. L'immense génie italien, aussi bien peintre qu'ingénieur visionnaire, s'est éteint au Clos Lucé le 2 mai 1519.

Comme à chacune de leurs sorties publiques, les Macron parviennent en quelques regards échangés ou sourires à se témoigner de l'affection malgré l'impressionnant dispositif de sécurité ou le protocole.

Jeudi 2 mai 2019, le rencontre des deux chefs d'état a débuté au château royal d'Amboise où ils ont été accueillis par le prince Jean d'Orléans, comte de Paris, sa femme Philomena de Tornos y Steinhart et leurs deux enfants, la princesse Antoinette et le prince Gaston. À 11h30, Sergio Mattarella et Emmanuel Macron se sont recueillis sur la sépulture du père de La Joconde et y ont déposé une gerbe de fleurs. Brigitte Macron a fait de même avec Laura Mattarella, avocate et accompagnatrice officielle de son père depuis la mort de la première dame italienne, Marisa Chiazzese, des suites d'une longue maladie en 2012.

Comme le souligne l'AFP, cette rencontre célèbre l'amitié franco-italienne autour de son plus beau symbole, Léonard de Vinci, et se déroule après des mois de tensions entre les gouvernements des deux pays. "Au moment où nous avons à réfléchir à l'Europe et à reconstruire son avenir, a notamment déclaré Emmanuel Macron, il faut se souvenir qu'elle est faite de valeurs, de culture, de destins croisés, avec un passé mais aussi beaucoup d'avenir. Je souhaite que les génies d'aujourd'hui et de demain puissent continuer à avoir des destins à la Léonard."

La suite de la visite s'est déroulée au charmant château de Clos Lucé où Léonard de Vinci a passé les trois dernières années de sa vie, invité par François Ier. C'est là qu'il s'est éteint il y a 500 ans. Un important dispositif de gendarmerie a été mis en place pour permettre aux présidents de profiter des lieux et d'Amboise en toute quiétude. Parmi la délégation française, Brigitte Macron a pu compter sur la présence de son complice Stéphane Bern, en charge de la mission patrimoine souhaitée par l'Elysée.

Léonard Astronaute

Dans l'après-midi, direction un autre château français au rayonnement international : celui de Chambord. Emmanuel Macron et Sergio Mattarella ont échangé avec l'architecte star Renzo Piano, l'écrivain Alessandro Baricco ou encore le spationaute français Thomas Pesquet : "Si Léonard vivait aujourd'hui, peut-être bien qu'il serait astronaute européen", a déclaré celui qui repartira dans l'espace 2020.

Lors de cette dernière étape a été confirmée l'organisation de deux expositions d'envergure : Léonard de Vinci au Louvre en octobre et Raphaël à Rome en 2020. "Les deux projets d'exposition ne sont pas en danger, a confirmé l'Elysée cette semaine. Des deux côtés, il y aura une magnifique exposition Léonard et une magnifique exposition Raphäel." De nombreuses oeuvres seront ainsi prêtées par la France à l'Italie et vice versa.

La veille de cette journée placée sous le signe de Léonard de Vinci, Brigitte et Emmanuel Macron ont célébré le 1er mai à l'Elysée avec une réception en l'honneur de la formation professionnelle des métiers de bouche et des fleuristes.