Emmanuel et Brigitte Macron : Leur joyeux 1er mai à l'Élysée, inondé de muguet

Ce 1er mai 2019, dans un quartier de l'Élysée bouclé par crainte des "black blocs", Emmanuel Macron avait invité 400 professionnels des métiers de bouche et des fleurs pour la traditionnelle remise du muguet, autour d'un somptueux buffet. Tout sourire à son côté, la première dame Brigitte Macron est allée à la rencontre des nombreux convives.

"Je suis heureux de vous recevoir ici, avec Brigitte, parce que c'est une tradition de remettre le muguet et il est bon, dans les temps où les choses changent, que les traditions qui ont un sens, un symbole, soient tenues. En tout cas, j'y tiens, a déclaré le président de la République, devant l'assemblée réunie dans la salle des fêtes, comme le rapporte l'AFP. Le 1er mai est la fête de toutes celles et ceux qui aiment le travail, le chérissent, parce qu'ils produisent, parce qu'ils forment, parce qu'ils savent que par le travail nous construisons l'avenir. Merci de porter ces valeurs et d'oeuvrer chaque jour pour notre Nation", a déclaré, puis tweeté, le chef de l'État.

Emmanuel Macron est resté une heure et demie avec les professionnels en faisant le tour des stands. Il a reçu le traditionnel muguet du 1er mai, remis par Stéphane Layani, patron du marché de Rungis, qui l'a remercié de "céder à cette tradition" remontant à la Renaissance. Dans la salle des fêtes, plusieurs grands stands et buffets étaient dressés, fournis par Rungis et préparés par les meilleurs ouvriers de France et apprentis, avec les équipes du chef de l'Élysée Guillaume Gomez, où trônaient produits de la mer, fromages, fruits ou gâteaux.