Brigitte Macron : Jupe courte et jambes bronzées, élégance pour le 14 juillet

Le traditionnel défilé national du 14 juillet sur les Champs-Elysées, tant vanté pour son côté millimétré, aura été le théâtre de quelques couacs cette année. En ouverture du défilé, l'un des neuf Alphajet de la Patrouille de France a lâché un fumigène rouge et non bleu comme prévu. L'erreur a perturbé l'allure de la spectaculaire traînée bleu-blanc-rouge dans le ciel parisien, image si emblématique du défilé. Contrairement à une rumeur circulant sur les réseaux sociaux, cette touche supplémentaire de rouge n'était pas un hommage au sang versé des morts et blessés, mais bien une erreur, a confirmé l'armée de l'Air à l'AFP.

L'autre anicroche est survenue quelques minutes plus tard lorsque deux motards de la gendarmerie se sont percutés à faible vitesse et ont chuté devant la tribune officielle. Les militaires se sont relevés, sous l'oeil du président Emmanuel Macron qui leur a adressé un sourire désolé. Deux belles boulettes qui ont valu quelques moqueries sur Internet...