Brigitte Macron, plus populaire que Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler ?

Voilà plus d'un an maintenant que Brigitte Macron vit à l'Élysée et qu'elle a imposé son style impeccable, son individualité tout en respectant le protocole, accompagnant le président sans être toutefois "une potiche", aussi à l'aise avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu'avec l'équipe de France de football. Paris Match fait le bilan de son action dans son numéro à paraître jeudi 7 juin 2018. L'ancienne prof s'active en coulisses pour les enfants malades, les personnes en situation de handicap ou encore l'accès du plus grand nombre à l'éducation. Pour quel impact sur les Français ? Un sondage Ifop apporte de précieux éléments de réponse...

Au petit jeu de la première dame préférée des Français, difficile de battre l'ancienne élue locale, militante et idole nationale Bernadette Chirac. "Quelle est celle pour laquelle vous avez le plus de sympathie ?", a demandé, pour Paris Match, l'institut de sondage Ifop. L'épouse de l'ancien président Jacques Chirac arrive en tête avec 23% des suffrages. En deuxième position, avec 19% des opinions exprimées et devançant Danielle Mitterrand (17%) et Carla Bruni-Sarkozy (14%), on retrouve notre première dame en activité : Brigitte Macron. Sa cote de satisfaction est très élevée, notent nos confrères ; elle atteint 67% quand celle de Carla Bruni-Sarkozy, impeccable également en son temps, était à 68% à l'époque où Nicolas Sarkozy était au pouvoir.

Cultivée, moderne et indépendante

La popularité de Brigitte Macron s'observe chez toutes les tranches d'âge et, plus fort encore, quelle que soit la chapelle politique des sondés. Ainsi Paris Match a-t-il titré son article (la version papier à paraître demain) avec malice Les Mélenchonistes fans de Brigitte Macron !. À raison puisque dans les rangs de la France insoumise, elle a les faveurs d'un militant sur deux. Bonne élève sans pour autant manquer de personnalité, l'épouse du président a tout juste quand il s'agit de "représenter la France à l'étranger" ou d'être une "influence positive" sur Emmanuel Macron. Pour Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop, ce sondage montre davantage la réussite d'un couple : "Les Français ont découvert Brigitte Macron pendant la campagne à laquelle elle a participé activement (...) [Ils] ont le sentiment d'avoir un couple au pouvoir."

Si Brigitte Macron répondrait sans doute que son influence est limitée ou qu'elle se garde bien d'intervenir dans les affaires de son mari, cet autre aspect du sondage devrait davantage lui convenir. Les adjectifs qui reviennent le plus pour la qualifier sont "cultivée" (pour 44% des sondés), "élégante" (43%), mais aussi "moderne" et "indépendante"...

En définitive, en ce mois de juin 2018, après une grosse année passée à l'Élysée, Brigitte Macron est la deuxième première dame préférée des Français derrière Bernadette Chirac, mais devant Danielle Mitterrand et Carla Bruni-Sarkozy qui complètent ce top 4. Sans surprise, Valérie Trierweiler ne récolte que 2% des suffrages. Son impopularité ne s'est jamais démentie depuis son tweet assassin contre Ségolène Royal lors des élections législatives en juin 2012. La sortie de son livre Merci pour ce moment, s'il fut réparateur et doublé d'un immense succès en librairies, n'y a rien changé...