Brigitte Macron : Pourquoi sa fille doit attendre pour se lancer en politique

Brigitte Macron est la mère de trois enfants : Sébastien, 44 ans, Laurence, 42 ans, et Tiphaine, 35 ans. Tandis que les deux aînés se sont tournés vers le milieu de la science en devenant chercheur en laboratoire pharmaceutique et cardiologue, la benjamine, Tiphaine Auzière, a choisi une tout autre voie. Avocate de profession, la fille de Brigitte Macron (née de son premier mariage avec André-Louis Auzière) ne cantonne pas ses activités à cette sphère. Elle est également très active dans le domaine politique. Des ardeurs calmées par sa maman qui lui demande de faire preuve de patience.

Lors de sa longue interview accordée à Marc-Olivier Fogiel sur RTL, diffusée le 20 juin 2019, Brigitte Macron a évoqué les aspirateurs politiques de sa petite dernière. "Je lui ai dit que tant que son beau-père était président de la République, c'était compliqué, et que je ne voulais pas qu'elle prenne des seaux d'immondices, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Faut voir ce que l'on reçoit...", a confié Brigitte Macron. Impensable pour la première dame de laisser sa fille se faire happer par les critiques à cause de la fonction présidentielle de son beau-père. "Quand vous êtes maman... Je ne peux pas vouloir que Tiphaine reçoive cela. C'est pour ça que je lui dis : 'Tiens-toi à distance, tu feras de la politique quand ton beau-père ne sera plus président.' Parce que, forcément, il y aura une corrélation. Cela me semble difficile et je ne veux pas cela pour elle", a-t-elle expliqué. Quant à savoir si elle pouvait elle-même imaginer se lancer un jour en politique, Brigitte Macron est catégorique : "Non, non. Je l'ai dit l'autre jour à Lyon, je n'ai ni goût ni compétence pour la politique."

Tiphaine Auzière a fait parler d'elle à de multiples reprises pour son engagement politique. En 2017, elle s'était pleinement investie dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Lors des dernières élections législatives, l'avocate a été la suppléante de Thibaut Guilluy, candidat LREM. En février dernier, elle a organisé un débat avec un ancien "gilet jaune", Cyril Gest, à Saint-Josse, près du Touquet.