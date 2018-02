Brigitte Macron rayonnante en blanc à l'Élysée, pour la visite de George Weah

Un déjeuner autour de la thématique du développement du sport en Afrique, "à la confluence de la paix, de l'éducation, d'opportunités économiques", comme l'a indiqué le président français, a également été organisé en présence de plusieurs athlètes français.

À seulement 19 ans, le prodige du PSG et de l'équipe de France Kylian Mbappé faisait partie des invités. Le footballeur vêtu d'un costume bleu nuit a exprimé sa fierté d'avoir déjeuné avec George Weah à l'Élysée. "C'est une légende et pour le jeune homme qui est venu aujourd'hui c'était le président et un homme parfaitement honorable : une source d'inspiration pour moi", a commenté le footballeur à l'AFP. "J'ai beaucoup appris, c'était une première pour moi. C'est vraiment une expérience enrichissante", a-t-il complété à la sortie du déjeuner, où il était très attendu par les journalistes. Promettant de s'investir au maximum dans un futur proche, Kylian Mbappé s'est également dit très concerné : "C'est une thématique qui me tient à coeur. Même si je suis français, j'ai des origines africaines, et pour moi, aider le sport africain à se développer, c'est quelque chose qui me tient à coeur. Si je peux aider à travers ma notoriété et même autre chose, je le ferai avec plaisir."