Brigitte Macron scotchée par une pièce choc sur la pédophilie...

Lundi 16 octobre était une journée chargée pour la Première dame Brigitte Macron. Non contente d'être conviée à lire la désormais traditionnelle dictée de ELA, elle était aussi aux premiers rangs, le soir venu, de la pièce Les chatouilles.

C'est tout sourire que Brigitte Macron a assisté à une des deux représentations exceptionnelles de la pièce Les chatouilles ou la danse de la colère d'Andréa Bescond, de retour à Paris après deux années de triomphe. Une pièce à l'affiche du théâtre Antoine (le copropriétaire est Jean-Marc Dumontet, soutien du président), dont la deuxième représentation se tient ce 17 octobre. La pièce traite de la pédophilie et par extension des violences faites aux femmes et, en pleine affaire Weinstein, la présence de la Première dame ainsi que de divers membres du gouvernement (notamment Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l'Egalité des femmes et des hommes, Nicole Belloubet, ministre de la Justice mais aussi Benjamin Griveaux, secrétaire d'Etat à l'Economie) a pu passer comme opportuniste mais elle était prévue de longue date. La représentation était suivie d'un débat sur les crimes sexuels sur mineurs et sur l'évolution de la loi.

Interrogée un peu plus tôt dans la journée, Brigitte Macron a dit quelques mots sur le sujet du harcèlement. "Je suis très heureuse que les femmes parlent. Peut-être que ce sera un mal pour un bien", a-t-elle dit. Le soir même, à la sortie du théâtre, elle en a remis une couche. "Ça suffit. Je pense que tout cela doit s'arrêter très vite. La libération de la parole, c'est ce qui peut arriver de mieux. Elles sont très courageuses de le faire. Je pousse vraiment à rompre le silence. C'est formidable. Quelque chose est en train de se passer, vraiment", a-t-elle ajouté. Marlène Schiappa a annoncé pour sa part qu'elle comptait présenter l'an prochain un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, afin d'en assurer "une juste sanction judiciaire et sociétale".

L'histoire de la pièce Les chatouilles relate les péripéties d'Odette, une jeune danseuse dont l'enfance a été volée et qui se bat pour se reconstruire. A travers une galerie de personnages entre rires et émotions et une mise en scène subtile d'Eric Métayer, les mots et la danse s'entremêlent et permettent à Andréa Bescond de transporter le spectateur dans un grand huit émotionnel. Après deux ans de triomphe et de nombreuses récompenses dont le Molière du Seul(e) en Scène 2016, Les Chatouilles ou la danse de la colère est un spectacle absolument magnifique.

Thomas Montet