Brigitte Nielsen enceinte à 54 ans : Son tendre message à son jeune mari...

Si elle-même n'est plus du tout angoissée à l'idée de donner la vie et de s'occuper d'un bébé, Brigitte Nielsen se veut en revanche rassurante pour son mari, Mattia Dessi. Il faut dire qu'à 39 ans, monsieur va être père pour la première fois.

Sur son compte Instagram, l'actrice a posté une photo d'elle, dévoilant son imposant baby bump, aux côtés de son époux qui lui touche le ventre. "Tu vas faire un très bon père. Je t'aime #fathersday #daddy #love #family", a commenté en légende l'actrice de 54 ans.

Avant d'épouser Mattia Dessi, Brigitte Nielsen a été mariée quatre fois et elle a eu quatre enfants : Julian, né le 12 avril 1984, avec son premier mari Kasper Winding ; Killian Marcus, né le 15 décembre 1989, avec un ancien fiancé, Mark Gastineau ; Douglas Aaron, né le 19 avril 1993, et Raoul Jr, né le 21 mai 1995, avec son quatrième mari Raoul Meyer. Ce nouveau bébé est le premier pour le couple qu'elle forme avec Dessi depuis plus de douze ans maintenant.

Thomas Montet