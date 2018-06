Brigitte Nielsen, enceinte à 54 ans, dévoile ses rondeurs au bras de son chéri

Jeudi 31 mai 2018, dans une long blouson noir fleuri, Brigitte Nielsen, enceinte, avait bien du mal à cacher ses nouvelles rondeurs de grossesse. À 54 ans, l'actrice et sex symbol des années 1980 attend son cinquième enfant avec son époux de 39 ans Mattia Dessi, qui l'accompagnait cet après-midi-là. Le couple se promenait côte à côte avant de disparaître dans un building.

Trois jours plus tôt, celle qui fut l'épouse de Sylvester Stallone entre 1985 et 1987 annonçait sur Instagram sa grossesse en légende d'une photo la montrant assise confortablement, une main posée sur son baby bump. En légende, un simple "la famille s'agrandit" venait confirmer ce que l'on aurait pu deviner sur les récentes photos de la star danoise : son cinquième enfant est en route. Avant d'épouser Mattia Dessi, Brigitte Nielsen a été mariée quatre fois et elle a eu quatre enfants : Julian, né le 12 avril 1984, avec son premier mari Kasper Winding ; Killian Marcus, né le 15 décembre 1989, avec un ancien fiancé, Mark Gastineau ; Douglas Aaron, né le 19 avril 1993, et Raoul Jr, né le 21 mai 1995, avec son quatrième mari Raoul Meyer. Ce nouveau bébé est le premier pour le couple qu'elle forme avec Dessi depuis plus de douze ans maintenant.

À l'instar de Grace Jones, la vie de Brigitte Nielsen est un roman. Elle quitte le Danemark à 16 ans pour défiler pour les plus grands de Gianni Versace à Giorgio Armani. Elle pose notamment pour l'immense Helmut Newton. Puis, son destin l'emmène aux États-Unis où son physique unique (Brigitte mesure 1,85 m) lui ouvre grand les bras du cinéma d'action. Elle tourne dans Rocky 4, Le Flic de Beverly Hills 2 et la minisérie culte La Caverne de la rose d'or... Et comme la Jamaïcaine, Brigitte Nielsen a publié de nombreux albums. Ces dernières années, c'est surtout dans des émissions de télé-réalité qu'elle s'est illustrée.

2018 pourrait marquer son retour en haut de l'affiche puisqu'elle est attendue dans une nouvelle série HBO (Game of Thrones, Westworld, Big Little Lies, Veep...). Adi Shankar a réécrit le rôle que devait tenir Mark Salling – qui s'est suicidé après avoir plaidé coupable dans une affaire de pédopornographie – pour Brigitte Nielsen dans Gods and Secrets. Cette série noire explorera un monde rempli de super-héros et ce que cela implique pour les mortels et ces êtres extraordinaires qui le peuplent.