Reid Scott (Veep) papa pour la deuxième fois : Sa belle Elspeth a accouché

Reid Scott, 40 ans, est papa heureux. Le jeudi 4 janvier 2018, son épouse Elspeth Keller a donné naissance à leur deuxième enfant. C'est le magazine People qui a eu la primeur de la grande nouvelle. Il s'agit d'un second petit garçon pour le couple qui s'était marié en juin 2014.

Trois ans et demi après leur union et deux ans après la naissance de leur aîné Conrad, Reid Scott et Elspeth Keller sont désormais aussi les parents d'un petit Damon Leif. L'acteur, qui incarne le beau gosse un peu beauf dans la géniale série comique Veep, avait annoncé la grossesse de son épouse en août, non sans préciser à propos de son premier enfant : "Il fera un super grand frère. S'il ne tue son petit frère dans les six premiers mois alors on est bon !"

Depuis 2012, Reid Scott incarne le conseiller Dan Egan dans la série politico-comique Veep qui suit les tribulations de la vice-présidente américaine Selina Meyer. Cette dernière est une catastrophe ambulante et entourée d'une équipe de cinglés et de bras cassés – au choix. La série s'est fait un nom sur HBO pour ses punchlines et insultes toujours plus réjouissantes comme lorsque la vice-présidente lâche en pleine réunion à Dan Egan que se renseigner auprès de tel individu est aussi "utile que de se servir d'un croissant comme d'un putain de godemichet" : "Ça ne fait pas le job et on s'en fout partout !" Naturellement, il faut tout le talent de la fantastique Julia Louis-Dreyfus pour incarner un tel personnage et rester élégante en lâchant de telles horreurs (sa relation avec sa pauvre fille est irrésistible). Ce personnage lui a permis de remporter six Emmy Awards d'affilée de la meilleure actrice dans une série comique.

Dimanche 7 janvier, Veep sera en compétition pour deux Golden Globes : meilleure série comique et meilleure actrice dans une série comique pour Julia Louis-Dreyfus. L'actrice de 56 ans souffre d'un cancer du sein et la production de la septième saison de Veep a donc été suspendue le temps qu'elle se soigne.