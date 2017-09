Julia Louis-Dreyfus (Veep) : La star révèle être atteinte d'un cancer

Des propos très engagés aux Etats-Unis, à l'heure où le président Donald Trump tente de faire abroger l'initiative de son prédécesseur, l'Obamacare.

Lorsqu'elle est parle de soutiens, elle vise notamment son mari depuis trente ans, l'acteur et écrivain Brad Hall , ainsi que leurs enfants, Henry (25 ans) et Charles (20 ans).

Actrice spécialisée dans la comédie, Julia Louis-Dreyfus est lauréate de six Emmy Awards pour son rôle de vice-présidente américaine dans Veep, décrochant son 6e trophée cette année. Elle a également eu un trophée pour sa performance dans Old Christine et un autre en second rôle pour Seinfeld.