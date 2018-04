Max Minghella (The Handmaid's Tale) : Son meilleur ami marié à son ex célèbre

Deux Golden Globes et déjà huit Emmy Awards ont couronné la première saison de The Handmaid's Tale, la série adaptée du roman La Servante écarlate de Margaret Atwood. Ce jeudi 26 avril 2016, la chaîne française OCS a débuté, en simultanée avec les États-Unis, la diffusion de la saison 2. Le show, toujours porté par l'impeccable Elisabeth Moss, est interprété par Samira Wiley (Orange is the New Black), Yvonne Strahovski (Dexter), Joseph Fiennes, Ann Dowd (The Leftovers) et Max Minghella. Ce dernier, jeune acteur de 32 ans, interprète un rôle-clé, trouble, celui du chauffeur dont ne sait si l'héroïne peut vraiment compter sur son soutien ou si, au contraire, il représente une menace.

Interviewé dans le nouveau numéro du Glamour américain, le Britannique, fils du regretté réalisateur Anthony Minghella (à qui l'on doit Le Patient anglais), évoque l'ambiguïté de son personnage comme sa passion pour la pop culture. Max Minghella parle aussi sans problème de son ex-compagne Kate Mara dont il a partagé la vie de 2010 à 2014. L'actrice s'est ensuite mise en couple avec Jamie Bell fin 2015. Ils ont annoncé leur mariage en juillet 2017. La particularité de cette histoire, c'est que Jamie Bell était le meilleur ami et de Max Minghella... et l'est resté !

Je peux comprendre que certains soient très déconcertés

Dans Glamour, Max raconte combien il est proche du couple formé par son ex et son meilleur ami : "C'est la première fois qu'on me pose une question sur le sujet. Je vais vous dire une chose : c'est une part très belle de ma vie. Je les vois tous les matins et je suis le parrain du fils de Jamie [5 ans et demi, dont la mère est Evan Rachel Wood, star de l'autre série du moment, également diffusé sur OCS, Westworld, NDLR]. Je peux comprendre que certains soient très déconcertés, mais ce n'est vraiment pas quelque chose de compliqué pour nous."

Avant de tomber amoureux de Kate Mara sur le tournage des Quatre Fantastiques, Jamie Bell a donc partagé la vie d'Evan Rachel Wood. Cette dernière a récemment mis fin à ses fiançailles avec le musicien Zach Villa. Quant à Max Minghella, il partagerait la vie (disons qu'ils sont très discrets) de l'actrice irlandaise Eve Hewson (26 ans). Ils ont le point commun d'avoir des pères très célèbres puisque celui de la jeune femme n'est autre que la fille de Bono.