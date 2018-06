Game of Thrones : Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark) amoureux à Paris ?

La huitième et dernière saison de Game of Thrones est en cours de tournage et ne sera pas diffusée en France avant 2019, sur HBO outre-Atlantique et OCS. En attendant, la chaîne américaine associée à GES Events et OCS dévoile à Paris une nouvelle exposition, colossale, dédiée à l'univers de la série. Plusieurs stars du show ainsi que la costumière multirécompensée Michele Clapton (trois Emmy Awards pour son travail sur Game of Thrones et un dernier pour The Crown, autre série aux costumes à couper le souffle) ont fait le déplacement dans la capitale. Après deux jours de promotion intense, marqués par un passage sur le plateau de Quotidien, se tenait un grand vernissage jeudi 31 mai 2018 auquel ont notamment assisté Laurence Roustandjee et Blanca Li.

Pour défendre Game of Thrones: The Touring Exhibition, les producteurs ont envoyé en ambassadeurs l'actrice néerlandaise Carice van Houten et les Britanniques Ian Beattie et Isaac Hempstead-Wright. La première incarne la troublante et inquiétante Melisandre. Beattie a joué le rôle de Meryn Trant, triste membre de la garde royale jusqu'à la saison 5. Enfin, le jeune Isaac, 19 ans, incarne Bran Stark devenu la nouvelle Corneille à trois yeux. L'acteur avait une dizaine d'années quand il a commencé à travailler pour la série. En 2018, c'est un grand jeune homme qui a foulé le tapis rouge au bras d'une ravissante jeune femme, Sofie Jackson. S'ils avaient l'air très proches, Isaac et Sofie pourraient tout aussi bien être de très, très bons amis comme le montrent les nombreuses photos qu'ils postent d'eux et messages sympathiques qu'ils s'adressent sur leurs comptes Instagram respectifs.

Sofie Jackson, 20 ans, a profité de sa venue pour visiter Paris et se prendre en photo devant le mur de glace installé pour les besoins de l'exposition. Sur 2000 m², les concepteurs de Game of Thrones: The Touring Exhibition ont récrée les paysages du Nord, de Port-Réal, de Meeren, mais aussi les décors de Châteaunoir qui abrite la Garde de Nuit et bien sûr de l'impressionnante salle du Trône de Fer. Les lieux les plus emblématiques de Westeros et même au-delà de ses frontières sont aux portes de Paris. Et bien sûr, il y a les objets, les armes et les véritables costumes conçus par Michele Clapton. Dans Le Parisien ce vendredi 1er juin, Isaac Hempstead-Wright révèle que le sien – une énorme peau de bête – est en réalité plus sophistiqué qu'il n'y paraît : "Dès que je suis en intérieur, c'est un calvaire. Mais on a un accessoire plutôt cool, une tenue que l'on enfile en dessous du costume et dans laquelle est injectée de l'eau très froide pour nous rafraîchir. Quand on est frigorifiés dehors, on remplace avec de l'eau chaude. Je crois que c'est un système qui a été créé pour les stormtroopers de Star Wars !"

Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site officiel de cette exposition qui vous accueille du 1er juin au 8 septembre 2018 : www.gameofthronesexposition.fr