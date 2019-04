Britney Spears internée : sa mère d'accord pour jeter la faute sur son père ?

Britney Spears a été admise en hôpital psychiatrique, à sa demande, au tout début du mois d'avril. La chanteuse de 37 ans se trouvait en "détresse émotionnelle", visiblement très affectée par la maladie de son père James. Sur Instagram, la mère de la star, Lynne Spears, a posté un étrange message et a liké des commentaires accusateurs...

Mercredi 17 avril 2019, Lynne Spears a posté une photo à connotation religieuse sur laquelle on peut voir une femme agenouillée avec le message suivant : "Quand les guerriers de Dieu se mettent à genoux, la bataille n'est pas terminée, elle ne fait que commencer." La maman de Britney a ensuite écrit en légende : "C'est cela d'avoir la foi !". Ce qui a surtout retenu l'attention de ses abonnés, c'est qu'elle a volontairement liké plusieurs commentaires réagissant à sa publication. Outre les messages souhaitant à Britney de vite retrouver la forme et de reprendre sa carrière, elle a liké un message en particulier...

En effet, Lynne Spears a aimé le message suivant : "J'espère vraiment que vous aidez Britney dans sa tentative de mettre fin à sa mise sous tutelle. J'ai l'espoir que votre ex-mari, malade, n'essaye pas de garder votre fille captive quelque part contre sa volonté." Des accusations fortes alors même que l'interprète de Toxic aurait pourtant demandé à entrer elle-même en unité psychiatrique. Toutefois, il est vrai que James Spears conserve toujours une tutelle sur la chanteuse et il contrôle même ses finances alors que la star semblait pourtant avoir largement remonté la pente ces dernières années.

James Spears, qui doit soigner ses problèmes aux intestins et au côlon, n'a cependant pas eu la garde des fils de Britney, Sean Preston et Jayden James. C'est l'ex-mari le de star, Kevin Federline, qui a obtenu la garde temporaire des deux garçons, âgés respectivement de 13 et 12 ans.

Dans cette épreuve, Britney Spears peut compter sur le soutien de son amoureux Sam Asghari, mais aussi de ses fans et des gens du milieu, à commencer par sa consoeur Céline Dion.