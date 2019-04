Britney Spears en hôpital psychiatrique : Les tendres mots de Céline Dion

Jeudi 4 avril 2019, TMZ.com apprenait que Britney Spears avait été internée à sa demande au sein d'un hôpital psychiatrique. La chanteuse de 37 ans serait ainsi très fragilisée par les soucis de santé de son père, opéré plusieurs fois ces dernières années, et dont la dernière a engendré des complications. La compagne de Sam Asghari restera ainsi au moins trente jours au sein de l'établissement, afin de revenir plus forte, comme elle l'a toujours fait.

Britney a reçu le soutien inattendu d'une immense star, Céline Dion. "Pour le moment, elle a besoin de courage, alors je lui envoie tout le mien, ma force la plus profonde, ma stabilité, mon amour et le respect que j'ai pour les autres artistes", a déclaré la diva canadienne à Entertainment Tonight. Il faut dire qu'elle-même a dû faire face à cette situation à de nombreuses reprises dans sa vie, comme avec le cancer de la gorge de René Angelil ou en ce moment même avec sa maman qui est atteinte de "dégénérescence maculaire".

"C'est difficile parfois... Mais vous savez, quand vous traversez quelque chose de difficile, surtout avec un membre de votre famille, vous trouvez en vous une force que vous ignoriez avoir. Je ne la connais pas personnellement, mais quand on traverse une période difficile, au bout d'un moment, on revient plus fort", a joliment déclaré la chanteuse de 51 ans.

Céline Dion est la première personnalité à soutenir ouvertement Britney Spears depuis l'annonce de son internement. Après avoir reçu le soutien de son compagnon, Sam Asghari et sa soeur, Jamie Lynn Spears, c'est Kevin Federline l'ex-mari de la star qui lui a adressé quelques mots. "C'est une bonne chose que Britney réalise qu'elle a besoin de prendre un peu de recul", a-t-il confié à ET.