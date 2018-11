Britney Spears : Son chéri Sam Asghari prépare son anniversaire

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Britney Spears suivent avec attention l'avancée de sa relation avec Sam Asghari. Le mannequin prépare l'anniversaire de sa "#princesse"...

Dimanche 2 décembre, Britney Spears aura 37 ans. Son compagnon a informé ses plus de 800 000 abonnés Instagram de l'heureux événement à venir, en publiant sur l'application un selfie du couple.

"Devinez quel anniversaire arrive ? #princesse", écrit Sam Asghari en légende de l'image remontant au mois de juin. Le jeune homme avait alors rejoint Britney Spears et ses deux garçons, Sean Preston et Jayden James (12 et 11 ans), en week-end à Miami.