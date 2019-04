Céline Dion révèle que sa mère souffre de "dégénérescence maculaire"

À 51 ans, Céline Dion écrit avec fougue une nouvelle page de sa vie. La diva, qui s'apprête à faire ses adieux à Las Vegas, semble plus épanouie que jamais après avoir traversé les épreuves entre la mort de son frère Daniel et celle de son mari René Angélil. La chanteuse, dont le nouveau style ne plaît pas à tout le monde, peut compter sur l'amour de ses proches, à commencer par sa mère Thérèse.

Dans les pages de Gala, Céline Dion donne d'ailleurs des nouvelles de sa mère adorée, repérée au premier rang du Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace en février dernier, lorsque Purepeople assistait à une représentation de la star, qui va faire ses adieux en juin prochain. "Elle va très bien. Elle est venue voir mon concert et elle vient de repartir. Vous savez, elle a 92 ans : elle est merveilleuse, c'est mon héroïne. Elle n'a pas reçu d'éducation. Elle a mis ses rêves de côté pour nous élever. Elle a été une formidable cuisinière. Elle ne cuisine plus du tout. Chaque jour, je bénis le Ciel qu'elle soit encore là. Je me dis qu'elle va tous nous enterrer", confie-t-elle.

L'interprète d'Encore un soir ne cache pas que Thérèse a tout de même quelques petits pépins de santé. "Elle n'entend plus très bien et elle souffre de dégénérescence maculaire [qui cause un problème à la rétine, NDLR]. Quand elle vous regarde, elle met son visage un peu de côté comme ça, mais elle vous voit. (...) Elle est incroyable, tellement drôle. Si elle était à vendre, elle serait en rupture de stock", ajoute-t-elle. Et Céline Dion de préciser qu'en dépit de son âge, sa mère prend goût au voyage et s'est ainsi rendue en Floride sur un coup de tête. Alors que la chanteuse a annoncé, le 3 avril 2019 lors d'un Facebook Live animé depuis Los Angeles où elle recevait des fans et la presse, qu'elle repartait en tournée avec le Courage World Tour dès le 18 septembre à Québec, nul doute qu'elle emmènera sa mère avec elle ou qu'elle ira au moins la voir lorsqu'elle passera par le Canada.

Courage sera également le nom du nouveau disque de Céline Dion, attendu dans les bacs autour du mois de novembre.