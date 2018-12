Britney Spears : Irrésistible en lingerie, son cadeau de Noël aux internautes

Les fêtes de fin d'année, Britney Spears les passera avec ses deux garçons, Sean et Jayden (12 et 11 ans, nés de son mariage à Kevin Federline), et son compagnon Sam Asghari. Fin novembre, le mannequin et coach sportif préparait déjà l'anniversaire de sa belle.

Britney Spears a de quoi être d'humeur festive. Outre ses 37 ans, elle a également fêté le vingtième anniversaire de son premier tube, Baby One More Time, et annoncé une deuxième résidence à Las Vegas intitulée Britney Domination.