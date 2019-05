Britney Spears : Radieuse et amoureuse avec Sam Asghari, loin de la psychiatrie

Britney Spears traverse une période particulièrement difficile. Internée pendant trente jours au sein d'un hôpital psychiatrique, la chanteuse de 36 ans aurait encore de lourdes séquelles psychologiques. Selon TMZ.com, ses médecins n'auraient quant à eux toujours pas trouvé la bonne combinaison de médicaments. Sa famille se déchire au sujet de sa mise sous tutelle, portant l'affaire jusqu'au tribunal de Los Angeles. De plus, son ex, Kevin Federline, refuse de laisser Britney voir ses deux fils, Sean et Jayden (12 et 13 ans) jusqu'à ce que la chanteuse américaine "aille mieux".

On pourrait croire Britney Spears désemparée par cette véritable tempête qui s'abat sur sa vie, il n'en est rien. Le 17 mai 2019, la mère de famille est apparue plus épanouie que jamais, sur Instagram. Si tout s'écroule autour d'elle, Britney peut compter sur le soutien inconditionnel de sa moitié, Sam Asghari. Ensemble, les deux posent, complices et amoureux, faisant fi du tourbillon dans lequel ils sont mêlés. "J'aime cet homme", écrit simplement Britney Bitch en légende de trois superbes selfies.