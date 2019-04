Britney Spears internée : Première sortie de l'hôpital, blafarde et abattue

Le 4 avril 2019, on vous annonçait que Britney Spears avait été admise au sein d'un hôpital psychiatrique "à sa demande". En état de "détresse émotionnelle", la chanteuse de 37 ans est censée y suivre un traitement qui devrait au moins durer un mois. C'est l'état de santé inquiétant de son papa, Jamie (qui avait frôlé la mort à cause de ses problèmes au colon) qui aurait plongé l'immense star dans une violente dépression. "Ce n'est pas de la fragilité, c'est un signe absolu de force. Les gens devraient s'en inspirer, c'est mon cas", avait déclaré son petit ami, Sam Asaghari sur Instagram, au moment de l'annonce de son hospitalisation.

L'info est encore une fois signée TMZ.com. Britney Spears est enfin sortie de l'hôpital psychiatrique, situé à Beverly Hills (Californie, État-Unis), dimanche 21 avril 2019, afin de passer les fêtes de Pâques avec ses proches. C'est d'ailleurs son compagnon, Sam Asghari qui est venue la chercher. Elle n'a eu droit qu'à un jour de sortie et est apparue la mine fatiguée, les traits tirés. Vêtue d'une robe rouge, pas maquillée ni coiffée, ses baskets et gros pull à la main, Britney bitch avait (un peu) perdu de sa fraîcheur. Toujours selon le site américain, elle n'aurait pas rendu visite à ses enfants pendant son unique jour de permission.

C'est son ex, Kevin Federline qui avait obtenu la garde temporaire de ses fils, Sean Preston et Jayden James, respectivement âgés de 13 et 12 ans. L'ancien danseur devenu rappeur s'est exprimé sur les ennuis de santé de son ex-femme via un communiqué publié par son avocat. "Kevin félicite Britney d'avoir reconnu qu'elle doit prendre du recul et qu'elle doit prendre les mesures raisonnables pour traiter sa situation de manière responsable", pouvait-on lire. On imagine que Britney Spears pourra voir ses fils lors de sa prochaine sortie.