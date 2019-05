Britney Spears : Sexy en bikini, elle enflamme la Toile avec une séance de yoga

Britney Spears semble aujourd'hui aller de mieux en mieux ! En avril 2019, on apprenait que la star internationale avait été admise à sa demande au sein d'un hôpital psychiatrique de Beverly Hills. Souffrant d'une "grande détresse émotionnelle" suite aux problèmes de santé de son père, la chanteuse de 37 ans aurait suivi un traitement pendant plusieurs semaines. Il a fallu attendre le 25 avril 2019 pour que la dulcinée du coach sportif Sam Asghari retourne chez elle auprès de ses proches. Depuis, Britney Spears enchaîne les publications sur Instagram pour rassurer ses fans, comme en témoigne sa dernière vidéo qui n'est pas passée inaperçue...

Après avoir brisé le silence sur son état de santé, Britney Spears a joué les it girls très sportifs. On pouvait en effet l'admirer en pleine séance de yoga, un moment aussi sexy qu'inspirant. Vêtue d'un simple bikini à l'imprimé léopard, la maman de Sean Preston et Jayden James (13 et 12 ans) multipliait les positions. Entre la chandelle, la planche sur le côté, les exercices de gainage dynamique ou encore le grand écart, la star planétaire a montré sa grande souplesse avec entrain. Petit bonus, cet instant sportif fut rythmé par l'un des titres de la rappeuse Cardi B, I Like it. Enthousiaste, Britney a bien évidemment cité le refrain de la chanson en légende de son post : "Yoga sur la pelouse. J'adore vraiment quand c'est comme ça."

Sans surprise, la vidéo de Britney Spears a déchaîné les passions sur Instagram. Elle a été visionnée plus de quatre millions de fois en moins de quinze heures. La star internationale a également reçu des milliers de messages positifs de la part de ses fidèles fans.