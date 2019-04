Britney Spears : Menaces de mort, santé mentale... "Je ne contrôle plus rien"

Britney Spears a tenu à rassurer ses fans. À 37 ans, l'immense chanteuse a ressenti le besoin de se faire aider au sujet de sa santé mentale, en se faisant interner dans un hôpital psychiatrique. Voilà plus d'un mois que la compagne de Sam Asghari est hospitalisée. Elle a pu bénéficier d'un jour de sortie le dimanche de Pâques, mais elle n'a pas pu voir ses deux fils, Sean Preston et Jayden James (13 et 12 ans).

Britney a brisé le silence pour la première fois depuis qu'elle suit son traitement à l'hôpital. Elle explique qu'elle a dû faire face à beaucoup de "stress et d'anxiété", notamment au sujet de la santé fragile de son père Jamie, qui est toujours son tuteur légal et qui a failli mourir après plusieurs opérations du colon. Elle assure ainsi avoir besoin de prendre du temps pour elle.

J'ai besoin d'un peu d'intimité

"Je ne contrôle plus choses qui sont en train d'être dites. Il y a tant de rumeurs, ma famille et mes proches reçoivent des menaces de mort et tellement de choses complètement folles sont évoquées. J'essaie de prendre du temps pour moi, mais tout ce qui arrive rend les choses plus difficiles. Ne croyez pas tout ce que vous entendez ou lisez", écrit-elle sur Instagram, mercredi 24 avril 2019.

"Ma situation est unique. Je vous le promets, je fais ce qui est le mieux pour moi. Vous ne savez peut-être pas ça de moi, mais je suis forte et je m'impose quand je veux quelque chose. Votre amour et votre dévotion sont incroyables, mais ce dont j'ai besoin désormais, c'est d'un petit peu d'intimité afin de régler les choses très difficiles que la vie a placées sur mon chemin. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Je vous aime", conclut l'interprète de Womanizer. Un message approuvé par son amie, Miley Cyrus, et par son compagnon, Sam Asghari, qui a écrit : "Parfois, respecter l'intimité des gens est le meilleur soutien que vous pouvez leur apporter."

Lors de sa sortie de l'hôpital psychiatrique dimanche 21 avril, Britney est apparue particulièrement blafarde, ce qui a suscité une grande inquiétude chez ses fans. Une polémique s'est créée autour de sa soeur, Jamie Lynn qui est accusée de l'avoir laissée tomber. Le hashtag #FreeBritney est lancé, et des fans ont manifesté sur le parvis de l'établissement où elle est internée, à Beverly Hills.