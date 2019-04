Britney Spears : Le coup de gueule de sa soeur Jamie Lynn après les accusations

Jamie Lynn Spears tient à défendre son honneur. La jeune femme de 26 ans, elle aussi chanteuse, a posté une vidéo sur son compte Instagram et a écrit un message pour répondre à tous ceux qui l'accusent de ne pas soutenir sa soeur Britney, internée en psychiatrie.

La jolie blonde a donc diffusé, sur son compte suivi par 1,5 million de followers, une vidéo d'époque dans laquelle on peut la voir marchant dans les rues de Los Angeles avec sa superstar de soeur, au milieu des photographes. "Il y a dix ans, qui était présent ?? J'étais là bien avant n'importe qui d'autre et je serai là encore bien longtemps après. J'aime ma soeur de tout mon coeur. Alors, quiconque raconte le contraire peut aller se faire foutre et voir ailleurs si j'y suis, je me passe de tous ces commentaires qui prouvent qu'ils ne comprennent rien. Ne venez pas me chercher des noises quand il est question de ceux que j'aime", a-t-elle écrit.